15 de março de 2026
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SORTE GRANDE

Apostas de São José e Taubaté faturam R$ 99 mil na Mega-Sena

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bilhetes premiados foram feitos em três lotéricas nas duas cidades
Bilhetes premiados foram feitos em três lotéricas nas duas cidades

Três apostas feitas em São José dos Campos e Taubaté faturaram R$ 99 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (14), no concurso de número 2.984. As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 15 – 28 – 42 – 60.

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Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram feitos em três lotéricas nas duas cidades, todos com apostas simples de seis números.

Em São José, o bilhete da quina foi feito na Lotérica Sul. Em Taubaté, as apostas foram feitas nos estabelecimentos Lotérica Central e Ao Campeão da Sorte.

Ninguém acertou o prêmio principal da Mega-Sena, que está acumulado em R$ 105 milhões para o próximo concurso, na próxima terça-feira (17).

No geral, 93 apostas acertaram os cinco números da Mega-Sena, com prêmio de R$ 33.007,73 para cada um. Outros 5.668 apostadores ganharam a quadra, levando cada um o prêmio de R$ 892,72.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os sorteios são realizados três vezes por semana: terça-feira, quinta e sábado.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. O jogo pode ser feito em lotéricas ou de forma online.

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