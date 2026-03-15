Três apostas feitas em São José dos Campos e Taubaté faturaram R$ 99 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (14), no concurso de número 2.984. As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 15 – 28 – 42 – 60.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram feitos em três lotéricas nas duas cidades, todos com apostas simples de seis números.