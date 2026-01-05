Ela estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2), quando foi arremessada para fora de um ônibus na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no bairro Cigarras, no Litoral Norte.

A jovem Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após ter a morte cerebral confirmada pelos médicos.

O caso mobilizou a região e uma corrente de oração foi criada em favor da jovem.

A confirmação do óbito ocorreu após o cumprimento de todos os protocolos médicos, quando os aparelhos que mantinham as funções vitais foram desligados. “Já saiu o laudo da morte cefálica, é irreversível. Desligaram o equipamento”, afirmou um familiar da jovem.