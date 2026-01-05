Adeus, Renata.
A jovem Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após ter a morte cerebral confirmada pelos médicos.
Ela estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2), quando foi arremessada para fora de um ônibus na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no bairro Cigarras, no Litoral Norte.
O caso mobilizou a região e uma corrente de oração foi criada em favor da jovem.
A confirmação do óbito ocorreu após o cumprimento de todos os protocolos médicos, quando os aparelhos que mantinham as funções vitais foram desligados. “Já saiu o laudo da morte cefálica, é irreversível. Desligaram o equipamento”, afirmou um familiar da jovem.
Renata estava internada no Hospital Regional do Litoral Norte, onde a família chegou a organizar uma corrente de fé na esperança de um milagre.
O acidente na Rio-Santos que tirou a vida de Renata
De acordo com o boletim de ocorrência, Renata era passageira de um ônibus da empresa Sou Transportes, que operava com lotação máxima de 77 passageiros, quando a estrutura de fixação de uma janela lateral cedeu no momento em que ela se apoiava.
O acidente aconteceu no km 117 da SP-055, no bairro Cigarras. Com o rompimento da janela, Renata foi lançada para fora do coletivo, junto com o vidro de proteção da porta principal, que também se desprendeu e foi arremessado para a pista.
A jovem foi socorrida pelo Samu e levada em estado gravíssimo ao hospital, onde permaneceu em coma induzido até a confirmação da morte cerebral.
Mãe de duas crianças e uma história interrompida
Renata deixa dois filhos, de 6 e 8 anos, e familiares devastados pela perda precoce. Desde a internação, parentes buscavam alternativas médicas e chegaram a pedir apoio para transferência hospitalar ou extensão do período de suporte vital.
Apesar de reconhecerem que se tratou de um acidente, familiares levantam questionamentos sobre as condições de segurança e conservação da frota, além da lotação do ônibus no momento da ocorrência.
O que diz a prefeitura
No domingo (4), a Prefeitura de São Sebastião informou que notificou formalmente a empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo para prestar esclarecimentos. Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família da vítima.
A Prefeitura destacou que, embora o serviço seja operado por empresa contratada, responsável pela operação, manutenção dos veículos e cumprimento dos protocolos de segurança, o poder público acompanha o caso desde o primeiro momento. A empresa SOU foi notificada a apresentar documentos, registros operacionais e informações sobre as medidas adotadas após o acidente, além de ações preventivas.
A reportagem também procurou o Hospital Regional do Litoral Norte, que informou, por meio de sua assessoria, que não divulga detalhes sobre o quadro clínico de pacientes.