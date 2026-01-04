A vida por um fio.
Mãe de dois filhos, a jovem Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, luta pela vida após ser vítima de um trágico acidente na RMVale.
A família, mesmo diante do duro prognóstico médico, com suspeita de morte cerebral , acredita em um milagre.
A história começa com um grave acidente na Rodovia Dr. Manoel Hipólito Rego (SP-055), que deixou a passageira Renata em estado crítico na última sexta-feira (2).
Ela foi arremessada para fora de um ônibus da frota de transporte público após a estrutura de uma janela se romper.
O acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelo motorista, o coletivo operava na linha Canto do Mar sentido Centro com 77 passageiros, lotação máxima.
Ao chegar no quilômetro 117, no bairro Cigarras, a estrutura de fixação de uma das janelas laterais cedeu no momento em que a jovem se apoiava.
O impacto fez com que o vidro de proteção da porta principal também se desprendesse, sendo lançado para a via junto com a vítima.
A internação
Renata foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Regional do Litoral Norte, onde permanece internada em estado gravíssimo.
Desde a internação, Renata permanece em coma induzido.
Segundo a família, o protocolo médico indica uma possível morte cerebral, que deve ser confirmada em até quatro dias, prazo após o qual os procedimentos de suporte vital na UTI podem ser encerrados.
Família pede ajuda
Eles buscam ajuda para viabilizar uma transferência hospitalar ou garantir o prolongamento desse período, acreditando na recuperação da jovem.
Embora compreendam que o evento foi um acidente, enfatizam que a lotação e o estado de conservação do veículo são pontos a serem considerados e apontam que até o momento não houve retorno e apoio por parte da empresa responsável pela frota e nem pelo Poder Público.
A reportagem tentou contato com a empresa de ônibus, mas ainda não houve retorno.