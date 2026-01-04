A família, mesmo diante do duro prognóstico médico, com suspeita de morte cerebral , acredita em um milagre.

Mãe de dois filhos, a jovem Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, luta pela vida após ser vítima de um trágico acidente na RMVale.

A história começa com um grave acidente na Rodovia Dr. Manoel Hipólito Rego (SP-055), que deixou a passageira Renata em estado crítico na última sexta-feira (2).

Ela foi arremessada para fora de um ônibus da frota de transporte público após a estrutura de uma janela se romper.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente