04 de janeiro de 2026
À ESPERA DO MILAGRE

Após acidente, Renata luta pela vida na região; ela tem 2 filhos

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo pessoal
Renata foi arremessada para fora do ônibus e se encontra em estado grave
Renata foi arremessada para fora do ônibus e se encontra em estado grave

A vida por um fio.

Mãe de dois filhos, a jovem Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, luta pela vida após ser vítima de um trágico acidente na RMVale.

A família, mesmo diante do duro prognóstico médico, com suspeita de morte cerebral , acredita em um milagre.

A história começa com um grave acidente na Rodovia Dr. Manoel Hipólito Rego (SP-055), que deixou a passageira Renata em estado crítico na última sexta-feira (2).

Ela foi arremessada para fora de um ônibus da frota de transporte público após a estrutura de uma janela se romper.

O acidente

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelo motorista, o coletivo operava na linha Canto do Mar sentido Centro com 77 passageiros, lotação máxima.

Ao chegar no quilômetro 117, no bairro Cigarras, a estrutura de fixação de uma das janelas laterais cedeu no momento em que a jovem se apoiava.

O impacto fez com que o vidro de proteção da porta principal também se desprendesse, sendo lançado para a via junto com a vítima.

A internação

Renata foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Regional do Litoral Norte, onde permanece internada em estado gravíssimo.

Desde a internação, Renata permanece em coma induzido.

Segundo a família, o protocolo médico indica uma possível morte cerebral, que deve ser confirmada em até quatro dias, prazo após o qual os procedimentos de suporte vital na UTI podem ser encerrados.

Família pede ajuda

Eles buscam ajuda para viabilizar uma transferência hospitalar ou garantir o prolongamento desse período, acreditando na recuperação da jovem.

Embora compreendam que o evento foi um acidente, enfatizam que a lotação e o estado de conservação do veículo são pontos a serem considerados e apontam que até o momento não houve retorno e apoio por parte da empresa responsável pela frota e nem pelo Poder Público.

A reportagem tentou contato com a empresa de ônibus, mas ainda não houve retorno.

