Uma mulher de 36 anos, que já havia sobrevivido a uma tentativa anterior de feminicídio, foi morta a facadas dentro de um hotel na região central de Taubaté na tarde de domingo (4). O companheiro dela, de 40 anos, foi preso em flagrante e teve a detenção mantida pela Polícia Civil. O crime foi registrado como feminicídio, com agravante pelo descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 17h50 após uma funcionária do Poupahotel, localizado na avenida Brigadeiro de Faria Lima, relatar gritos de socorro vindos de um dos quartos. No local, os policiais foram recebidos pelo homem, que teria admitido o crime ainda durante a abordagem.