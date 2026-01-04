A comunidade de São Sebastião está mobilizada em uma rede de solidariedade e fé pela recuperação de Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos.

A jovem permanece internada em estado gravíssimo no Hospital Regional do Litoral Norte após ser projetada para fora de um ônibus da empresa Sou Transportes na última sexta-feira (2).

