A comunidade de São Sebastião está mobilizada em uma rede de solidariedade e fé pela recuperação de Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos.
A jovem permanece internada em estado gravíssimo no Hospital Regional do Litoral Norte após ser projetada para fora de um ônibus da empresa Sou Transportes na última sexta-feira (2).
A Luta Contra o Tempo
Em coma induzido, segundo os familiares, o protocolo médico sinalizou que Renata tem um quadro de morte cerebral e o encerramento do suporte vital deve acontecer dentro de quatro dias.
Diante deste cenário, os pacientes buscam ajuda para estender o prazo hospitalar ou viabilizar uma transferência para outra unidade, pois acreditam que, com mais tempo, ela poderá apresentar uma recuperação.
Comoção e Solidariedade
O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, onde muitas pessoas demonstram empatia e compartilham mensagens de esperança.
A comoção é acentuada pelo fato de Renata ser mãe de duas crianças, de 6 e 8 anos.
Amigos e conhecidos descrevem a jovem como uma pessoa cheia de alegria, sonhos e uma imensa vontade de viver.
Nas plataformas digitais, a "corrente de fé" une conhecidos e desconhecidos em preces, enquanto aguardam por notícias positivas vindas do hospital.