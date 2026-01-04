04 de janeiro de 2026
CAIU DO ÔNIBUS

Renata luta pela vida; família pede orações e crê em milagre

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Renata Cristina
Renata Cristina

A comunidade de São Sebastião está mobilizada em uma rede de solidariedade e fé pela recuperação de Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos.

A jovem permanece internada em estado gravíssimo no Hospital Regional do Litoral Norte após ser projetada para fora de um ônibus da empresa Sou Transportes na última sexta-feira (2).

A Luta Contra o Tempo

Em coma induzido, segundo os familiares, o protocolo médico sinalizou que Renata tem um quadro de morte cerebral e o encerramento do suporte vital deve acontecer dentro de quatro dias.

Diante deste cenário, os pacientes buscam ajuda para estender o prazo hospitalar ou viabilizar uma transferência para outra unidade, pois acreditam que, com mais tempo, ela poderá apresentar uma recuperação.

Comoção e Solidariedade

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, onde muitas pessoas demonstram empatia e compartilham mensagens de esperança.

A comoção é acentuada pelo fato de Renata ser mãe de duas crianças, de 6 e 8 anos.

Amigos e conhecidos descrevem a jovem como uma pessoa cheia de alegria, sonhos e uma imensa vontade de viver.

Nas plataformas digitais, a "corrente de fé" une conhecidos e desconhecidos em preces, enquanto aguardam por notícias positivas vindas do hospital.

 

