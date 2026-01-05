A Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) realiza processo seletivo para 49 funções destinadas à sua unidade em São José dos Campos.
O número exato de vagas não foi divulgado.
As oportunidades foram publicadas no portal Gupy e são direcionadas a profissionais com diferentes níveis de experiência.
Entre as posições de destaque estão as de administrador de contrato de suprimentos, analista de planejamento financeiro, analista de recursos humanos voltado para treinamento e desenvolvimento e arquiteto de dados para transformação digital.
A companhia também busca profissionais para os setores de importação e exportação, contabilidade e arquitetura de soluções em TI (Tecnologia da Informação).
Além das vagas efetivas imediatas, a empresa permite a inscrição em bancos de talentos para áreas como administração de custos e suprimentos diretos e indiretos, visando futuras contratações conforme a demanda das plantas locais.