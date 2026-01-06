06 de janeiro de 2026
MORTE

URGENTE: Adolescente é morto a tiros em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Marcelo Caltabiano
Adolescente foi morto a tiros
Adolescente foi morto a tiros

Um adolescente foi morto a tiros em Taubaté na tarde desta terça-feira (6), no bairro Chácaras Flórida. O crime ocorreu na rua Tulipa e mobilizou equipes de segurança e resgate. A vítima teria 16 anos.

Segundo informações iniciais colhidas no local, o adolescente foi baleado ao menos três vezes, sendo que um dos tiros atingiu a cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

A Polícia Militar isolou a área para preservação da cena, enquanto a Polícia Científica realizou os procedimentos de perícia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

