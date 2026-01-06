Um adolescente foi morto a tiros em Taubaté na tarde desta terça-feira (6), no bairro Chácaras Flórida. O crime ocorreu na rua Tulipa e mobilizou equipes de segurança e resgate. A vítima teria 16 anos.

Segundo informações iniciais colhidas no local, o adolescente foi baleado ao menos três vezes, sendo que um dos tiros atingiu a cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

A Polícia Militar isolou a área para preservação da cena, enquanto a Polícia Científica realizou os procedimentos de perícia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionadas e confirmaram o óbito no local.