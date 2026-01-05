05 de janeiro de 2026
ORAÇÃO

Diocese de São José pede orações para o padre Lindomar

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
A Diocese de São José dos Campos divulgou um pedido de orações pela recuperação do padre Lindomar, pároco da Paróquia São Silvestre, em Jacareí.

Segundo informações repassadas pela comunidade paroquial, o sacerdote está internado e segue sob cuidados médicos, com quadro que requer atenção e acompanhamento. Em nota, a Igreja convidou os fiéis a se unirem em preces pelo restabelecimento da saúde do padre, destacando a confiança na ação de Deus e na força da oração coletiva.

A Diocese informou ainda que novas atualizações deverão ser divulgadas conforme a evolução do estado clínico do sacerdote.

