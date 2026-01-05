A Diocese de São José dos Campos divulgou um pedido de orações pela recuperação do padre Lindomar, pároco da Paróquia São Silvestre, em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações repassadas pela comunidade paroquial, o sacerdote está internado e segue sob cuidados médicos, com quadro que requer atenção e acompanhamento. Em nota, a Igreja convidou os fiéis a se unirem em preces pelo restabelecimento da saúde do padre, destacando a confiança na ação de Deus e na força da oração coletiva.