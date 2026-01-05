A rede Assaí Atacadista anunciou a abertura da terceira loja em São José dos Campos, que deve gerar 300 empregos. A nova unidade será instalada na avenida João Marson, nº 2.795, na região leste da cidade.
A previsão de abertura é até o segundo trimestre de 2026. A empresa anunciou ainda a abertura de cerca de 300 vagas de emprego para contratação imediata, destinadas a diferentes áreas operacionais, técnicas e de liderança.
“A abertura da terceira loja do Assaí em São José dos Campos começa o plano de expansão da Companhia para 2026. A nova unidade será instalada em um amplo terreno na região do bairro do Sape, importante porta de entrada da Zona Leste da cidade com cerca de 6km da região central, e levará a proposta do Assaí — que combina variedade, preços acessíveis e serviços — a uma nova área do município”, disse José León Rodríguez, diretor executivo de Expansão.
“Em um mercado local reconhecido por sua força econômica e por ser um polo regional de indústria, tecnologia e serviços no Vale do Paraíba, queremos contribuir com uma estrutura preparada para atender a população da cidade e de municípios do entorno. A previsão é que a loja inicie as operações no primeiro semestre de 2026, ampliando ainda mais a presença da rede em São José dos Campos e região”, completou.
São José dos Campos é a cidade onde a rede inaugurou, em 2015, sua primeira loja no Vale do Paraíba. A segunda loja foi inaugurada em 2023.
“A terceira unidade em São José dos Campos tem um papel estratégico para a operação do Assaí no Vale do Paraíba, ao ampliar o acesso da população da cidade e dos municípios do entorno a um modelo de loja voltado para o abastecimento de famílias e pequenos negócios, com preços competitivos, serviços diferenciados e amplo sortimento de produtos”, afirmou Wesley Totti, diretor regional de Operações.
Segundo ele, a nova unidade reforça a geração de emprego e renda na região, ampliando para cerca de 1.800 os postos de trabalho diretos e indiretos criados pela companhia no município, considerando, futuramente, as três unidades em operação.
Empregos
As oportunidades de emprego contemplam funções como Chefe de Seção, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor(a) de Mercadorias, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Empilhadeira, Açougueiro(a), Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Depósito, Vendedor(a) de Cartão e Padeiro(a). Todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da Companhia com a inclusão no ambiente de trabalho.
As pessoas interessadas devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site Assaí Atacadista - Vagas Expansão - São José dos Campos JK/SP (clique aqui), até o dia 28 de fevereiro de 2026. Para participar do processo seletivo, é necessário ter RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O Assaí também disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (+55 11) 97103-3606 para esclarecimento de dúvidas sobre as oportunidades.
O Assaí oferece remuneração compatível com o mercado, pacote de benefícios e um plano de carreira estruturado, com investimentos contínuos em capacitação e desenvolvimento profissional.