A rede Assaí Atacadista anunciou a abertura da terceira loja em São José dos Campos, que deve gerar 300 empregos. A nova unidade será instalada na avenida João Marson, nº 2.795, na região leste da cidade.

A previsão de abertura é até o segundo trimestre de 2026. A empresa anunciou ainda a abertura de cerca de 300 vagas de emprego para contratação imediata, destinadas a diferentes áreas operacionais, técnicas e de liderança.