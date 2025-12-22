Com as emendas do vereador Isaac do Carmo (PT) inclusas, o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que definiu o orçamento do município para 2026. A norma foi publicada no diário oficial nessa segunda-feira (22).

Na votação do projeto, no último dia 9, vereadores aliados do prefeito haviam rejeitado a emenda, em uma retaliação ao vereador petista, que faz oposição ao governo.