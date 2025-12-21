21 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

‘Nossa Senhora nos abençoe’: Mari morre após visita a Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma jovem engenheira de 31 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (19), após visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba. A vítima seguia viagem para o Espírito Santo, onde passaria o Natal com a família, quando o carro que dirigia colidiu com um caminhão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Mariani Gambarini Vassoler, natural de Iconha (ES). O acidente aconteceu na Rodovia ES-297, na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul capixaba.

Mariani conduzia um Toyota Etios quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e atingiu lateralmente um caminhão carregado com cimento a granel, conforme relato do motorista da carreta à polícia.

Postagem emocionou amigos e familiares

Pouco antes do acidente, Mariani havia feito uma parada no Santuário Nacional de Aparecida, onde publicou uma mensagem de fé e gratidão nas redes sociais.

“Nossa primeira parada. Agradecer pelo ano de 2025, o mais difícil que já passei, e foi o que mais cresci”, escreveu.

Na mesma publicação, a engenheira pediu proteção da Padroeira do Brasil:

“Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe.”

A postagem ganhou repercussão após a confirmação da morte, com dezenas de mensagens de comoção e despedida.

Trajetória pessoal e profissional

Segundo informações apuradas pela TV Gazeta Sul, junto ao tio da vítima, Romeu Gambarini, Mariani morava em Sorocaba (SP) desde janeiro deste ano, onde buscava crescimento pessoal e profissional. Antes disso, viveu em Iriri, balneário de Anchieta (ES), onde trabalhou com o tio em um posto de combustíveis.

Ela deixa pai, mãe e um irmão.

Motorista do caminhão foi liberado

O motorista do caminhão, que trafegava no sentido Posto Trevo–Apiacá, permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Após prestar depoimento, ele foi liberado pela Polícia Civil.

As causas do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários