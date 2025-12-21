Uma jovem engenheira de 31 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (19), após visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba. A vítima seguia viagem para o Espírito Santo, onde passaria o Natal com a família, quando o carro que dirigia colidiu com um caminhão.
A vítima foi identificada como Mariani Gambarini Vassoler, natural de Iconha (ES). O acidente aconteceu na Rodovia ES-297, na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul capixaba.
Mariani conduzia um Toyota Etios quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e atingiu lateralmente um caminhão carregado com cimento a granel, conforme relato do motorista da carreta à polícia.
Postagem emocionou amigos e familiares
Pouco antes do acidente, Mariani havia feito uma parada no Santuário Nacional de Aparecida, onde publicou uma mensagem de fé e gratidão nas redes sociais.
“Nossa primeira parada. Agradecer pelo ano de 2025, o mais difícil que já passei, e foi o que mais cresci”, escreveu.
Na mesma publicação, a engenheira pediu proteção da Padroeira do Brasil:
“Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe.”
A postagem ganhou repercussão após a confirmação da morte, com dezenas de mensagens de comoção e despedida.
Trajetória pessoal e profissional
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta Sul, junto ao tio da vítima, Romeu Gambarini, Mariani morava em Sorocaba (SP) desde janeiro deste ano, onde buscava crescimento pessoal e profissional. Antes disso, viveu em Iriri, balneário de Anchieta (ES), onde trabalhou com o tio em um posto de combustíveis.
Ela deixa pai, mãe e um irmão.
Motorista do caminhão foi liberado
O motorista do caminhão, que trafegava no sentido Posto Trevo–Apiacá, permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Após prestar depoimento, ele foi liberado pela Polícia Civil.
As causas do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.