Uma jovem engenheira de 31 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (19), após visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba. A vítima seguia viagem para o Espírito Santo, onde passaria o Natal com a família, quando o carro que dirigia colidiu com um caminhão.

A vítima foi identificada como Mariani Gambarini Vassoler, natural de Iconha (ES). O acidente aconteceu na Rodovia ES-297, na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul capixaba.