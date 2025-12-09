Retaliação

Em uma retaliação da base aliada ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (9) uma emenda que destinava R$ 1,3 milhão para 37 projetos, incluindo entidades assistenciais, eventos culturais e religiosos, equipes esportivas, hospitais e outras unidades de saúde.

Entidades

Entre os projetos que deixarão de receber os recursos estão: HáBraços (R$ 20 mil), Lar Irmã Amália (R$ 20 mil), Projeto Esperança (R$ 100 mil), Aparte (R$ 40 mil), Instituto São Rafael (R$ 10 mil), Museu de História Natural (R$ 25 mil), Apae (R$ 72 mil), Policlínica (R$ 65 mil), UPA Central (R$ 200 mil), HMUT (R$ 60 mil) e Hospital dos Raros (R$ 50 mil). A lista completa pode ser conferida aqui.