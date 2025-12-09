Retaliação
Em uma retaliação da base aliada ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (9) uma emenda que destinava R$ 1,3 milhão para 37 projetos, incluindo entidades assistenciais, eventos culturais e religiosos, equipes esportivas, hospitais e outras unidades de saúde.
Entidades
Entre os projetos que deixarão de receber os recursos estão: HáBraços (R$ 20 mil), Lar Irmã Amália (R$ 20 mil), Projeto Esperança (R$ 100 mil), Aparte (R$ 40 mil), Instituto São Rafael (R$ 10 mil), Museu de História Natural (R$ 25 mil), Apae (R$ 72 mil), Policlínica (R$ 65 mil), UPA Central (R$ 200 mil), HMUT (R$ 60 mil) e Hospital dos Raros (R$ 50 mil). A lista completa pode ser conferida aqui.
Emenda
A emenda ao projeto do orçamento de 2026 havia sido apresentada pelo vereador Isaac do Carmo (PT), que faz oposição ao governo Sérgio. Todos os 19 parlamentares tiveram uma cota de R$ 1,3 milhão para apresentar emendas impositivas (que são de execução obrigatória) ao texto. Apenas a emenda de Isaac foi rejeitada.
Jornal
A rejeição da emenda foi uma retaliação da base governista contra Isaac. Os aliados do prefeito ficaram insatisfeitos após o jornal do Sindicato dos Metalúrgicos (entidade que já foi presidida por Isaac, e sobre a qual o petista ainda tem influência) publicar as fotos dos vereadores que aprovaram os projetos que aumentam o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e a criação da taxa de lixo.
Contra
Oito vereadores votaram pela rejeição da emenda: Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD). Todos são aliados do prefeito.
A favor
Além de Isaac, outros seis vereadores votaram pela aprovação da emenda: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Jessé Silva (Podemos), Nunes Coelho (Republicanos), Talita (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos). Edson Oliveira (PSD) se absteve. Alberto Barreto (PRD) e Moises Pirulito (PL) não estavam na sessão. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), votaria apenas em caso de empate.
Justiça
Isaac afirmou que irá pedir que a Justiça anule a votação. "Não me calarão. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu não troco emenda por voto, eu sei quem vota em mim. E não era minha emenda, era emenda de pessoas e entidades que precisam", disse.
Política
Dos oito vereadores que votaram contra a emenda, o único a se justificar na tribuna foi Dentinho. "A aprovação ou a rejeição de uma emenda nessa Casa é um jogo político".