22 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Pai herói se afoga ao tentar salvar filho de 10 anos em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMU
Praia do Perequê-Açu, em Ubatuba
Praia do Perequê-Açu, em Ubatuba

Um pai herói.

Um homem de 35 anos morreu afogado após tentar salvar seu filho de 10 anos que estava em risco de se afogar no mar. O caso aconteceu por volta de 12h30 desta segunda-feira (22), na praia do Perequê-Açu, em Ubatuba.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), uma equipe de resgate foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento em Ubatuba.

A vítima, um homem de 35 anos, residente em São Paulo, adentrou ao mar para socorrer seu filho, que estava ao fundo com uma pranchinha.

O pai acabou sendo vítima de afogamento. O filho, um menino de 10 anos, foi resgatado sem lesões.

A equipe de resgate realizou inúmeras tentativas de reanimação, mas a vítima não resistiu e foi constatado o óbito no local.

“O GBMar lamenta o ocorrido e reforça a importância da segurança nas praias e da supervisão de crianças e adultos ao se banhar no mar”, disse a corporação.

