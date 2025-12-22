Um pai herói.
Um homem de 35 anos morreu afogado após tentar salvar seu filho de 10 anos que estava em risco de se afogar no mar. O caso aconteceu por volta de 12h30 desta segunda-feira (22), na praia do Perequê-Açu, em Ubatuba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), uma equipe de resgate foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento em Ubatuba.
A vítima, um homem de 35 anos, residente em São Paulo, adentrou ao mar para socorrer seu filho, que estava ao fundo com uma pranchinha.
O pai acabou sendo vítima de afogamento. O filho, um menino de 10 anos, foi resgatado sem lesões.
A equipe de resgate realizou inúmeras tentativas de reanimação, mas a vítima não resistiu e foi constatado o óbito no local.
“O GBMar lamenta o ocorrido e reforça a importância da segurança nas praias e da supervisão de crianças e adultos ao se banhar no mar”, disse a corporação.