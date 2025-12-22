Um pai herói.

Um homem de 35 anos morreu afogado após tentar salvar seu filho de 10 anos que estava em risco de se afogar no mar. O caso aconteceu por volta de 12h30 desta segunda-feira (22), na praia do Perequê-Açu, em Ubatuba.

