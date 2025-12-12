Em decisão liminar (provisória), a Justiça suspendeu a votação feita na última terça-feira (9) pela Câmara de Taubaté que rejeitou uma emenda que destinava R$ 1,3 milhão para 37 projetos, incluindo entidades assistenciais, eventos culturais e religiosos, equipes esportivas, hospitais e outras unidades de saúde. Como o jornal mostrou anteriormente, a emenda, que é de um vereador que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo), havia sido rejeitada pelos aliados do prefeito por retaliação.

Na decisão, expedida no fim da tarde dessa sexta-feira (12), a juíza Patrícia Cotrim Valério afirmou que houve "aparente desvio de finalidade" na votação. A magistrada determinou que o presidente da Câmara, vereador Richardson da Padaria (União), considere a emenda aprovada e envie o texto dela junto com o restante do projeto do orçamento de 2026, que seguirá para a sanção do prefeito.