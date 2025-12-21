Uma mulher pode ter sido empurrada pelo namorado de varanda de um prédio em São José dos Campos.

A Polícia Civil investiga o caso como “morte suspeita” e registrou “dúvida razoável” sobre a hipótese inicial de suicídio, após uma ocorrência no Jardim Bela Vista.

O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) após uma chamada para atendimento de violência doméstica.