Imagens de câmeras de segurança registraram toda a sequência da discussão que terminou com a morte de Juliano Schina dos Santos, de 32 anos, baleado três vezes após ser acusado de agredir uma jovem. O vídeo foi exibido por emissoras de televisão (veja aqui).

O crime aconteceu na última quarta-feira (17), em Três Barras do Paraná, na região Oeste do estado. O autor dos disparos, pai da jovem, fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp