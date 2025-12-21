Imagens de câmeras de segurança registraram toda a sequência da discussão que terminou com a morte de Juliano Schina dos Santos, de 32 anos, baleado três vezes após ser acusado de agredir uma jovem. O vídeo foi exibido por emissoras de televisão (veja aqui).
O crime aconteceu na última quarta-feira (17), em Três Barras do Paraná, na região Oeste do estado. O autor dos disparos, pai da jovem, fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.
O homicídio ocorreu em uma residência localizada na Rua Ângelo Boareto. De acordo com as imagens, o relógio marcava pouco depois do meio-dia quando o pai da jovem chegou ao local em um carro prata, acompanhado de outro homem.
Ao entrar no terreno, ele sacou um revólver calibre 38 da cintura, momento em que a filha afirma ter sido agredida fisicamente pela vítima.
“Ele fica batendo nos outros que nem um demônio”, diz a jovem nas imagens.
Discussão, ameaças e disparos
As gravações mostram que o pai passa a discutir com Juliano, que aparentava estar embriagado. Durante o confronto verbal, o homem aponta a arma para a vítima e faz ameaças.
“Você é abusado, fica batendo nos meus filhos. Você não é homem… não venha que eu te parto”, afirma, segundo o áudio do vídeo.
Em seguida, o pai dispara três vezes contra Juliano, que é atingido e morre ainda no local. Após os tiros, o atirador entra no carro e foge, não sendo mais encontrado até o momento.
Polícia investiga o caso
A Polícia Civil investiga o crime e analisa as imagens de segurança, que circulam nas redes sociais. O caso é tratado como homicídio e também envolve a apuração da agressão denunciada pela jovem, que teria motivado a reação do pai.
Até a última atualização, ninguém havia sido preso.
As imagens que registraram o crime foram divulgadas por páginas locais e ajudam a esclarecer a sequência dos fatos. A polícia alerta que o material segue sendo analisado para subsidiar as investigações.