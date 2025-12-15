Sessão

A Câmara de São José dos Campos deve realizar nessa terça-feira (16), a partir das 10h, a última sessão ordinária do ano. Na pauta estão sete projetos de autoria do prefeito Anderson Farias (PSD).

Parque

Um dos projetos autoriza a concessão do Parque da Cidade por 35 anos. Segundo a proposta, ao longo desse período, a concessionária deverá investir R$ 177 milhões para ações como a construção do Novo Teatro Municipal (R$ 90 milhões) e o restauro e manutenção da Casa Olivo Gomes e dos Jardins de Burle Marx (R$ 15 milhões).