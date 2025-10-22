Parque da Cidade: Anderson envia à Câmara projeto de concessão

Concessão

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), enviou nessa quarta-feira (22) à Câmara o projeto que autoriza a concessão do Parque da Cidade. O texto será lido na sessão dessa quinta-feira (23) e começará a tramitar no Legislativo.

Projeto

Segundo o projeto, a concessão terá duração de 35 anos. O texto determina que a concessionária "deverá manter a gratuidade de acesso dos usuários" do parque.