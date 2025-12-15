O bombeiro Paulo César Fumagalli Júnior e a esposa, Mayra Evangelista Custódio de Aquino, morreram em um grave acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, enquanto voltavam de Campos do Jordão, onde comemoravam quatro anos de casamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O casal será enterrado às 15h desta segunda-feira (15), no cemitério Santo Antônio, em Sorocaba. Eles não tinham filhos. Ambos tinham 26 anos.

Trajetória e carreira