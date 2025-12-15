O bombeiro Paulo César Fumagalli Júnior e a esposa, Mayra Evangelista Custódio de Aquino, morreram em um grave acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, enquanto voltavam de Campos do Jordão, onde comemoravam quatro anos de casamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O casal será enterrado às 15h desta segunda-feira (15), no cemitério Santo Antônio, em Sorocaba. Eles não tinham filhos. Ambos tinham 26 anos.
Trajetória e carreira
Fumagalli havia ingressado na Polícia Militar em novembro do ano passado, após aprovação em concurso público. Ele começaria a atuar nesta segunda-feira no Grupamento do Corpo de Bombeiros de Sorocaba.
Acidente na rodovia Carvalho Pinto
O acidente ocorreu por volta das 9h30 de domingo (14), no km 102 da rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, na pista sentido São Paulo.
Segundo informações apuradas, um Ford Ka, com placas de São José dos Campos, conduzido por uma mulher de 36 anos, que seguia no sentido Taubaté, atravessou a pista e colidiu lateralmente com um Volkswagen Gol, onde estava o casal.
Dinâmica da colisão
Com o impacto, o Gol rodou na pista e acabou sendo atingido por um guincho, com placas de Taubaté, que trafegava logo atrás. O choque foi fatal, e Paulo César e Mayra morreram no local.
O motorista do guincho, de 61 anos, sofreu ferimentos leves. Já a condutora do Ford Ka perdeu o controle do veículo, caiu em uma ribanceira e foi socorrida em estado grave pelo helicóptero Águia, sendo encaminhada ao Hospital da Vila Industrial, em São José.
Investigação
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária e será apurada para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente na Carvalho Pinto.