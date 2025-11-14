14 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREFEITURA

Anderson pede autorização para financiar R$ 225 milhões com BNDES

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Entre as ações previstas com recurso estão renovação tecnológica da rede de ensino, pátios de abastecimento para ônibus elétricos e ampliação de serviços do CSI
Entre as ações previstas com recurso estão renovação tecnológica da rede de ensino, pátios de abastecimento para ônibus elétricos e ampliação de serviços do CSI

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), solicitou à Câmara autorização para contratar uma operação de crédito de R$ 225 milhões com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que é ligado ao governo federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o projeto, o financiamento seria feito por meio do PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos).

Do valor total, a Prefeitura prevê aplicar R$ 103,2 milhões no ano que vem, R$ 98,7 milhões em 2027 e R$ 23 milhões em 2028. O projeto foi lido na sessão de quinta-feira (13) e passará pela análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário.

Segundo o BNDES, a taxa de juros para o PMAT gira em torno de 12,35% ao ano, e o prazo para pagamento pode chegar a 20 anos.

Justificativa.

No projeto, Anderson afirmou que a operação de crédito "é necessária para viabilizar um conjunto abrangente de investimentos em modernização administrativa e tecnológica, contemplando desde a infraestrutura de tecnologia da informação até ações de gestão de dados, atendimento ao cidadão, educação e resiliência urbana".

Entre as ações previstas com o recurso estão: "a renovação tecnológica da rede de ensino, ampliando o acesso a recursos digitais para estudantes e professores"; "a instalação de modernos pátios de abastecimento para ônibus elétricos"; a ampliação dos serviços do CSI (Centro de Segurança e Inteligência); e a modernização dos sistemas de saúde.

"O financiamento permitirá superar limitações estruturais hoje existentes, como a defasagem tecnológica do parque de equipamentos e a necessidade de integração dos sistemas municipais, ao mesmo tempo em que possibilitará avançar em frentes estratégicas", afirmou o prefeito na proposta.

Anderson argumentou ainda que "a aprovação desta proposta legislativa trará benefícios diretos e mensuráveis para o município e sua população, além de promover justiça fiscal, modernizar a administração tributária e otimizar a sustentabilidade financeira". "A integração tecnológica reduzirá custos operacionais e permitirá maior agilidade administrativa, enquanto o atendimento multicanal oferecerá serviços mais próximos, ágeis e transparentes para o cidadão. Os investimentos em resiliência urbana e mobilidade sustentável contribuirão para a segurança, a redução de impactos ambientais e a melhoria da qualidade de vida, consolidando São José dos Campos como referência nacional em inovação e governança pública", completou o prefeito.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários