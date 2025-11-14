O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), solicitou à Câmara autorização para contratar uma operação de crédito de R$ 225 milhões com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que é ligado ao governo federal.

Segundo o projeto, o financiamento seria feito por meio do PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos).