Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de domingo (14) deixou duas pessoas mortas e ao menos quatro feridas na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), na altura do km 95, no bairro Capuava, em São José dos Campos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Civil e registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, um Ford Ka seguia no sentido Rio de Janeiro quando a condutora perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol que trafegava no sentido oposto, em direção à capital paulista. Com a força do impacto, o Gol foi arremessado contra uma caminhonete do tipo guincho que vinha logo atrás. Na sequência, o Ford Ka caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.