Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de domingo (14) deixou duas pessoas mortas e ao menos quatro feridas na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), na altura do km 95, no bairro Capuava, em São José dos Campos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Civil e registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
De acordo com o boletim de ocorrência, um Ford Ka seguia no sentido Rio de Janeiro quando a condutora perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol que trafegava no sentido oposto, em direção à capital paulista. Com a força do impacto, o Gol foi arremessado contra uma caminhonete do tipo guincho que vinha logo atrás. Na sequência, o Ford Ka caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.
Os dois ocupantes do Volkswagen Gol não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As vítimas foram identificadas como Mayra Evangelista Custodio de Aquino, de 25 anos, e Paulo Cesar Fumagali Júnior, de 26 anos. O casal era morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, e havia viajado para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde comemorou as bodas de flores e frutas, que marcam quatro anos de união. O acidente aconteceu no retorno para casa.
Vidas interrompidas.
Segundo familiares, Paulo Cesar Fumagali Júnior havia se formado recentemente como bombeiro militar e iria iniciar o trabalho em um dos batalhões de Sorocaba nesta segunda-feira (15). A formatura ocorreu no último dia 5 de dezembro, data que marcou a realização de um sonho pessoal e profissional.
Nas redes sociais, a Escola Superior de Bombeiros lamentou a morte do casal e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Em nota, a instituição destacou que Paulo era dedicado, responsável e leal.
“Durante o último ano, Paulo integrou o Curso de Formação de Soldados em nossa unidade, sempre demonstrando compromisso, lealdade e dedicação exemplares. Concluiu sua formação no último dia 05, realizando um sonho e enchendo sua família de orgulho e felicidade”, diz o comunicado.
Comoção.
Ainda segundo a entidade, a morte do casal causou grande comoção. “Sua partida precoce interrompe uma trajetória que mal havia começado, deixando uma instituição em luto, colegas consternados e uma família devastada pela dor da ausência. Com ainda maior consternação, informamos também o falecimento de sua esposa, Mayra, tornando esta perda ainda mais dolorosa. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força, consolo e paz aos corações enlutados”, afirmou a Escola Superior de Bombeiros.
A condutora do Ford Ka e os ocupantes da caminhonete ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate, sendo encaminhados a hospitais da região. Parte das vítimas apresentava estado grave, e pelo menos um dos resgates contou com o apoio de transporte aéreo.
O que diz a polícia?
Segundo a Polícia Civil, as condições da pista eram normais no momento do acidente, sem registro de chuva ou tráfego intenso. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência, resgate das vítimas e remoção dos veículos envolvidos.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local para apurar a dinâmica do acidente. O caso segue sob investigação.