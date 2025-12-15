15 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Adeus, Paulo e Mayra: carros destruídos após tragédia em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Da redação
Reprodução
Acidente matou casal na Carvalho Pinto
Acidente matou casal na Carvalho Pinto

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de domingo (14) deixou duas pessoas mortas e ao menos quatro feridas na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), na altura do km 95, no bairro Capuava, em São José dos Campos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Civil e registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, um Ford Ka seguia no sentido Rio de Janeiro quando a condutora perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol que trafegava no sentido oposto, em direção à capital paulista. Com a força do impacto, o Gol foi arremessado contra uma caminhonete do tipo guincho que vinha logo atrás. Na sequência, o Ford Ka caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.

Os dois ocupantes do Volkswagen Gol não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As vítimas foram identificadas como Mayra Evangelista Custodio de Aquino, de 25 anos, e Paulo Cesar Fumagali Júnior, de 26 anos. O casal era morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, e havia viajado para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde comemorou as bodas de flores e frutas, que marcam quatro anos de união. O acidente aconteceu no retorno para casa.

Vidas interrompidas.

Segundo familiares, Paulo Cesar Fumagali Júnior havia se formado recentemente como bombeiro militar e iria iniciar o trabalho em um dos batalhões de Sorocaba nesta segunda-feira (15). A formatura ocorreu no último dia 5 de dezembro, data que marcou a realização de um sonho pessoal e profissional.

Nas redes sociais, a Escola Superior de Bombeiros lamentou a morte do casal e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Em nota, a instituição destacou que Paulo era dedicado, responsável e leal.

“Durante o último ano, Paulo integrou o Curso de Formação de Soldados em nossa unidade, sempre demonstrando compromisso, lealdade e dedicação exemplares. Concluiu sua formação no último dia 05, realizando um sonho e enchendo sua família de orgulho e felicidade”, diz o comunicado.

Comoção.

Ainda segundo a entidade, a morte do casal causou grande comoção. “Sua partida precoce interrompe uma trajetória que mal havia começado, deixando uma instituição em luto, colegas consternados e uma família devastada pela dor da ausência. Com ainda maior consternação, informamos também o falecimento de sua esposa, Mayra, tornando esta perda ainda mais dolorosa. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força, consolo e paz aos corações enlutados”, afirmou a Escola Superior de Bombeiros.

A condutora do Ford Ka e os ocupantes da caminhonete ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate, sendo encaminhados a hospitais da região. Parte das vítimas apresentava estado grave, e pelo menos um dos resgates contou com o apoio de transporte aéreo.

O que diz a polícia?

Segundo a Polícia Civil, as condições da pista eram normais no momento do acidente, sem registro de chuva ou tráfego intenso. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência, resgate das vítimas e remoção dos veículos envolvidos.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local para apurar a dinâmica do acidente. O caso segue sob investigação.

Comentários

Comentários