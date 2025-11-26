Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Terreno A Prefeitura de Taubaté irá leiloar um terreno de 2.016,25m² que fica no loteamento São Felix do Cataguá. As propostas poderão ser feitas pela internet , até 13h do dia 18 de dezembro. O lance mínimo é de R$ 313 mil.

Áreas

Em abril, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas apenas esses três leilões foram abertos até agora.

Imóveis

Entre os imóveis que ainda serão vendidos estão quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como 'Esquina do Brasil'. Os quatro imóveis somam 1,112 milhão de metros quadrados e são avaliados em R$ 168,5 milhões.

Dívidas

Para justificar a venda dos imóveis, o governo Sérgio alega que o "município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".