05 de dezembro de 2025
MÚSICA

Fenômeno do piseiro, João Gomes é atração em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
João Gomes
João Gomes

Músico João Gomes se apresenta nesta sexta-feira (5) em São José dos Campos. O show está marcado para as 18h na Farma Conde Arena.

O cantor e compositor pernambucano, que já foi indicado ao Grammy Latino três vezes e venceu em 2025 como "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", é  famoso especialmente pelo forró e piseiro.

No show, entre outros, canta os sucessos "Meu Pedaço de Pecado", "Se For Amor" e "Eu Tenho a Senha".

A Farma Conde Arena fica na rua Winston Churchill, nº 230, Jardim das Indústrias, São José dos Campos.

Os ingressos estão à venda pelo site oficial e a classificação etária para o evento é de 16 anos.

