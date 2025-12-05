Músico João Gomes se apresenta nesta sexta-feira (5) em São José dos Campos. O show está marcado para as 18h na Farma Conde Arena.
O cantor e compositor pernambucano, que já foi indicado ao Grammy Latino três vezes e venceu em 2025 como "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", é famoso especialmente pelo forró e piseiro.
No show, entre outros, canta os sucessos "Meu Pedaço de Pecado", "Se For Amor" e "Eu Tenho a Senha".
A Farma Conde Arena fica na rua Winston Churchill, nº 230, Jardim das Indústrias, São José dos Campos.
Os ingressos estão à venda pelo site oficial e a classificação etária para o evento é de 16 anos.