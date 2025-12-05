Músico João Gomes se apresenta nesta sexta-feira (5) em São José dos Campos. O show está marcado para as 18h na Farma Conde Arena.

O cantor e compositor pernambucano, que já foi indicado ao Grammy Latino três vezes e venceu em 2025 como "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", é famoso especialmente pelo forró e piseiro.

