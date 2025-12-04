Uma policial de 21 anos foi suspensa após gravações de conteúdo adulto em que aparecia com o uniforme da corporação virem à tona. O material foi identificado por superiores durante uma avaliação interna.

O caso envolve Nicole Gabriela, integrante da Polícia da Cidade de Buenos Aires. A descoberta ocorreu durante a análise de uma licença psiquiátrica, quando a Junta Médica encontrou perfis ativos da agente em plataformas digitais e, neles, vídeos que violam as normas disciplinares da instituição.