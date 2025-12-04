04 de dezembro de 2025
PEGOU MAL

Nicole é afastada da polícia após divulgar conteúdo adulto

Por Da Redação | Buenos Aires
| Tempo de leitura: 1 min
Uma policial de 21 anos foi suspensa após gravações de conteúdo adulto em que aparecia com o uniforme da corporação virem à tona. O material foi identificado por superiores durante uma avaliação interna.

O caso envolve Nicole Gabriela, integrante da Polícia da Cidade de Buenos Aires. A descoberta ocorreu durante a análise de uma licença psiquiátrica, quando a Junta Médica encontrou perfis ativos da agente em plataformas digitais e, neles, vídeos que violam as normas disciplinares da instituição.

De acordo com o inquérito, o conteúdo divulgado incluía cenas de caráter sexual e erótico com uso explícito de símbolos da força policial. Entre os vídeos, há registros em que a agente aparece uniformizada jogando bilhar e utilizando algemas de maneira sugestiva.

Nicole foi imediatamente afastada das funções enquanto o processo administrativo segue em andamento.

