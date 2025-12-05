A morte de Júlio César de Souza Oliveira, de 39 anos, provocou forte comoção durante seu velório e sepultamento, realizados nesta sexta-feira (5) no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos. Amigos e familiares se reuniram para se despedir e exigir Justiça após o ataque que tirou sua vida no bairro Campos de São José.

Ataque.

Júlio, que trabalhava prestando serviços na região e era conhecido pelos moradores, teria sido convidado a entrar em uma residência quando foi surpreendido por um grupo de cães. Segundo familiares, mais de dez animais, alguns de raça pitbull ou mestiços, o atacaram assim que ele entrou no imóvel.