A antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos será o primeiro imóvel que a Prefeitura de Taubaté irá leiloar. O edital foi publicado nessa segunda-feira (24).
Os lances poderão ser feitos pela internet, até 13h do dia 17 de dezembro. A pedida inicial é de R$ 4,31 milhões.
O imóvel fica na Avenida Vereador Rafael Braga, 359, no bairro Vila São José. O terreno tem área de 3.316,09m², e a área construída é de 872m².
Áreas.
Em abril, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas esse será o primeiro leilão a ser realizado.
Entre os imóveis que ainda serão vendidos estão quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como 'Esquina do Brasil'. Os quatro imóveis somam 1,112 milhão de metros quadrados e são avaliados em R$ 168,5 milhões.
Para justificar a venda dos imóveis, o governo Sérgio alega que o "município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".