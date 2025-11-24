A antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos será o primeiro imóvel que a Prefeitura de Taubaté irá leiloar. O edital foi publicado nessa segunda-feira (24).

Os lances poderão ser feitos pela internet, até 13h do dia 17 de dezembro. A pedida inicial é de R$ 4,31 milhões.