Foi identificado como José Henrique, conhecido em Santa Branca pelo apelido de Riquinho, o motociclista de 32 anos que morreu em um acidente em rodovia na zonal rural da cidade do Vale do Paraíba.

O caso foi registrado preliminarmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.