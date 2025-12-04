Foi identificado como José Henrique, conhecido em Santa Branca pelo apelido de Riquinho, o motociclista de 32 anos que morreu em um acidente em rodovia na zonal rural da cidade do Vale do Paraíba.
O caso foi registrado preliminarmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.
O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (3), por volta das 22h, na altura do número 1 da rodovia Maria Theodoro do Couto Oliveira, em Santa Branca, sentido Guararema, região rural do bairro Kobaischi.
A vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, quando colidiu com um carro VW Voyage, também preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do Voyage relatou à Polícia Militar que seguia pela rodovia no sentido Santa Branca, quando, em determinado ponto, foi surpreendido pela moto que vinha no sentido oposto. A motocicleta teria colidido contra a lateral esquerda do carro, e o piloto caiu na pista.
Equipes do Samu foram acionadas e, segundo o registro, a unidade constatou o óbito do motociclista ainda no local do acidente em Santa Branca. O corpo foi encaminhado posteriormente ao IML (Instituto Médico Legal), onde serão feitos exames que podem auxiliar na investigação do homicídio culposo em Santa Branca.
Homenagens.
Nas redes sociais, a vítima do acidente foi identificada como José Henrique,o Riquinho, morador de Santa Branca e muito querido e conhecido na cidade.
“Riquinho, que você, meu amigo, possa encontrar a luz, que tenha um descanso em paz! Terça-feira nós estávamos conversando e zuando pelo jogo do São Paulo, que perdeu de 6x0”, disse Josuel Faria, em postagem nas redes sociais.
“E a gente sempre zuava com respeito, meu amigo. Você vai deixar saudades de zueras e brincadeiras. Descanse em paz amigo e segue o caminho da luz. Deixo aqui minhas condolências à família e amigos, assim como eu.”
Investigação.
A perícia da Polícia Científica realizou exames na cena e no veículo, colhendo vestígios que serão analisados em laudo técnico. O boletim informa ainda que a motocicleta não foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, constando apenas o registro dos danos nos veículos.
O motorista do Voyage, de 44 anos, relatou que trafegava normalmente pela rodovia, na pista simples, quando a moto conduzida pela vítima teria invadido parte da faixa contrária e batido na lateral esquerda do veículo. Após a colisão, a vítima caiu na pista e permaneceu desacordada até a chegada da equipe de resgate.
Segundo o registro, os policiais militares que atenderam à ocorrência foram questionados sobre possível uso de álcool ou outras substâncias psicoativas pelos condutores e afirmaram que não havia suspeita nesse sentido.
O boletim não informa realização de teste do etilômetro, apenas a ausência de indícios aparentes de embriaguez, o que será analisado dentro da investigação.
A rodovia Maria Theodoro do Couto Oliveira é uma das principais ligações de Santa Branca com Guararema e outras cidades do Vale do Paraíba, cortando áreas rurais com trechos de pista simples e curvas.