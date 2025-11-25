Terreno

A Prefeitura de Taubaté irá leiloar um terreno de 2.000m² que fica no loteamento São Felix do Cataguá. As propostas poderão ser feitas pela internet, até 11h do dia 16 de dezembro. O lance mínimo é de R$ 229,8 mil.

Leilões

Esse é o segundo imóvel colocado em leilão pela Prefeitura. O primeiro é a antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, que tem como lance mínimo R$ 4,31 milhões.