Museus

A redução no orçamento dos museus de Taubaté para os próximos anos tem relação com o teto de gastos que valerá a partir do ano que vem. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Talita (PSB).

Requerimento

No requerimento, Talita questionava por que a verba para os museus da cidade cairá de R$ 1,9 milhão esse ano para R$ 1,298 milhão em 2026 e R$ 1,196 milhão em 2027, voltando a crescer apenas em 2028 (R$ 1,614 milhão) e 2029 (R$ 1,728 milhão). O Museu de História Natural, por exemplo, que dispõe atualmente de R$ 110 mil por ano, verá o montante cair para R$ 80 mil a partir de 2026.