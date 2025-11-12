Museus
A redução no orçamento dos museus de Taubaté para os próximos anos tem relação com o teto de gastos que valerá a partir do ano que vem. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Talita (PSB).
Requerimento
No requerimento, Talita questionava por que a verba para os museus da cidade cairá de R$ 1,9 milhão esse ano para R$ 1,298 milhão em 2026 e R$ 1,196 milhão em 2027, voltando a crescer apenas em 2028 (R$ 1,614 milhão) e 2029 (R$ 1,728 milhão). O Museu de História Natural, por exemplo, que dispõe atualmente de R$ 110 mil por ano, verá o montante cair para R$ 80 mil a partir de 2026.
Teto
Na resposta ao requerimento, a secretária de Cultura e Economia Criativa, Aline Damásio, afirmou que a Prefeitura "vem implementando uma rigorosa política de equilíbrio fiscal, buscando o controle de despesas e a maior eficiência administrativa para garantir a sustentabilidade das contas", e que os valores previstos para os museus nos próximos quatro anos "foram definidos com base em critérios técnicos, metodológicos e administrativos que priorizam a manutenção dos serviços essenciais dentro de um teto de gastos rígido".
Controle
Ainda na resposta, a secretária citou a criação do teto de gastos, que a partir de 2026 limitará o crescimento das despesas primárias à inflação do ano anterior, e ressaltou que o orçamento de 2026 da Prefeitura "projeta um aumento tímido de apenas 1,5% na receita, um valor abaixo da inflação projetada" - com isso, segundo Aline, "11 das 18 secretarias terão redução de recursos para 2026".
Preocupação
A secretária disse ainda que "reconhece a preocupação e está comprometida em gerir os recursos de forma mais eficiente para minimizar o impacto do corte e garantir a continuidade dos serviços essenciais dos museus".