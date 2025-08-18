'Monstro': pais de Sarah se revoltam e cobram prisão de assassino

"Monstro".

É assim que os pais de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, se referem ao homem que matou a filha, vítima de um crime brutal. A jovem foi estrangulada e teve o corpo enterrado perto de uma cachoeira em Ubatuba, na noite do último dia 10. Antes, ela teria sofrido estupro coletivo de cinco rapazes.

Além de confessar ter matado Sarah, Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, levou a polícia até o corpo, na última sexta-feira. No entanto, contrariando o entendimento da polícia e do Ministério Público, a Justiça decidiu não mantê-lo preso e liberou o assassino confesso.

A decisão provocou revolta da família, que é de Jundiaí, e em todo o país. Após o sepultamento da jovem em Jundiaí, neste domingo (17), os pais dela se manifestaram com duras críticas à decisão da Justiça. Nas redes sociais, os pais compartilharam fotos de Alessandro e cobraram justiça.