Jovem diz que matou Sarah sob efeito de drogas e álcool na região

Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, que confessou ter matado a jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, em Ubatuba, afirmou à polícia que estava sob efeito de drogas e álcool no momento em que praticou o crime, no último dia 10.
Contrariando o entendimento da polícia e do Ministério Público, a Justiça liberou Alessandro, apesar dele ter confessado o assassinato e ter levado a polícia até o corpo de Sarah. A família da jovem, enterrada em Jundiaí neste domingo (17), cobra a prisão e lançou a campanha #JustiçaporSarah.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Sarah, filha de um pastor de Jundiaí, passava alguns dias em Ubatuba quando desapareceu no último dia 9 de agosto. Seu corpo foi localizado nesta sexta-feira (15), enterrado em uma área de mata próxima a uma cachoeira no bairro Rio Escuro.
Estupro coletivo e filmagens
Em depoimento à Polícia Civil, Alessandro relatou que Sarah estava em uma adega no bairro Rio Escuro na noite de domingo (10), acompanhada apenas por homens. Segundo ele, a vítima teria sido submetida a um estupro coletivo por cinco criminosos, obrigada a praticar sexo oral, enquanto a violência era filmada.
Questionado se houve consentimento, o acusado foi categórico: “Nada foi voluntário”. A polícia informou que possui vídeos que comprovam parte do abuso.
Do abuso ao assassinato
Após os episódios de violência, Alessandro disse que levou Sarah até sua casa, onde mantiveram relação sexual. Em seguida, segundo o próprio relato, os dois discutiram e, sob efeito de álcool e entorpecentes, ele a enforcou até a morte.
Depois, arrastou o corpo até uma área de mata e o enterrou próximo a uma cachoeira.
Mesmo após confessar o assassinato, Alessandro foi libertado pela Justiça na sexta-feira (15). O Ministério Público já anunciou que vai recorrer da decisão.
A investigação segue em andamento para identificar os demais envolvidos no estupro coletivo denunciado pelo acusado.