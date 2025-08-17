Jovem diz que matou Sarah sob efeito de drogas e álcool na região

Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, que confessou ter matado a jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, em Ubatuba, afirmou à polícia que estava sob efeito de drogas e álcool no momento em que praticou o crime, no último dia 10.

Contrariando o entendimento da polícia e do Ministério Público, a Justiça liberou Alessandro, apesar dele ter confessado o assassinato e ter levado a polícia até o corpo de Sarah. A família da jovem, enterrada em Jundiaí neste domingo (17), cobra a prisão e lançou a campanha #JustiçaporSarah.

