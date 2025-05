URGENTE: Após desaparecer em boate, Tifane é achada com vida

Após ir a uma boate e desaparecer, a manicure Tifane Santos de Souza, de 26 anos, de São José dos Campos, foi encontrada com vida na noite desta segunda-feira (12).

Desde então, a família vivia o drama da incerteza e o pesadelo da falta de informações sobre o paradeiro de Tifane.

Mãe de um adolescente de 11 anos, a jovem é também filha e irmã querida. A família mora no Campo dos Alemães e informou que Tifane "está bem".



