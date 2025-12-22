A Prefeitura de Ubatuba anunciou oficialmente o cancelamento da apresentação do cantor MC Daniel no festival "Ubaterá".
O show, previsto para ser uma das atrações principais do evento, foi retirado da programação na tarde deste domingo (21).
"Mexeu com uma, mexeu com todas"
Embora a organização não tenha emitido uma nota oficial detalhada, a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal, em suas redes sociais, usou a frase "Mexeu com uma, mexeu com todas", sinalizando que a decisão é uma resposta direta em defesa das mulheres e uma rejeição às condutas atribuídas ao artista com sua ex-namorada, Lorena Maria, após revelação pública de uma traição durante o período de gravidez.
O caso teve repercussão negativa e pressão popular para que o dinheiro público não fosse utilizado no cachê do artista.
Fernando de Noronha também cancela
Ubatuba não foi a única localidade a barrar o funkeiro.
A Administração de Fernando de Noronha (PE) também confirmou o cancelamento do show de MC Daniel, que ocorreria na noite de 31 de dezembro.
Em Noronha, as autoridades citaram "responsabilidade social" e afirmaram que as polêmicas recentes ferem os princípios de convivência harmoniosa da ilha.
O público local chegou a ameaçar protestos caso a apresentação fosse mantida, sugerindo atos com ovos e tomates contra o palco.