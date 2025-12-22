A Prefeitura de Ubatuba anunciou oficialmente o cancelamento da apresentação do cantor MC Daniel no festival "Ubaterá".

O show, previsto para ser uma das atrações principais do evento, foi retirado da programação na tarde deste domingo (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Mexeu com uma, mexeu com todas"