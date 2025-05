'Me ajuda': Em vídeo, Tifane pediu socorro antes de desaparecer

"Me ajuda". No meio da madrugada, um pedido de socorro.

A manicure Tifane Santos de Souza, de 26 anos, de São José dos Campos, fez uma chamada de vídeo para um amigo e pediu ajuda pouco antes de desaparecer, na madrugada de quarta para quinta-feira (8), em São Paulo. Na ligação por vídeo, a jovem disse não saber onde estava, segundo relato da família a OVALE.

Endividada, ela havia ido fazer programa em uma boate de "entretenimento adulto" e sumiu. A família pede ajuda para encontrá-la.

