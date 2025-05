De São José, jovem Tifane vai a boate fazer programa e desaparece

Endividada, a manicure Tifane Santos de Souza, de 26 anos, de São José dos Campos, desapareceu após ir a uma boate de "entretenimento adulto" na madrugada de quarta para quinta-feira (8), em Santo Amaro, em São Paulo.

De acordo com a família, em razão da dívida, Tifane "se viu forçada" a tentar conseguir o dinheiro por meio da prostituição - na noite do desaparecimento, ela teria ido à boate 'Bar Barão', escondida da família, para fazer programa.