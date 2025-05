Caso Bryan: 'Não tem diagnóstico', diz mãe 2 meses após a morte

"Não fechou diagnóstico".

As palavras são de Juliana Ceconi, de 33 anos, mãe do menino Bryan Schroll, de 9 anos, que morreu após sentir-se mal na escola municipal José Sant’Anna de Souza, na Chácara Flórida, em Taubaté. Após dois meses, a família ainda aguarda respostas sobre o que tirou a vida do garoto. O exame patológico feito no corpo de Bryan não apontou nenhuma doença preexistente ou condição médica que explique a morte do estudante.

Já o laudo do exame toxicológico descartou envenenamento e apontou a presença de medicamentos (ver aqui).