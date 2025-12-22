Um médico de 38 anos morreu afogado ao tentar salvar as duas filhas durante um banho de mar na tarde deste domingo (21). A vítima não resistiu após ser retirada da água e encaminhada para atendimento de emergência.
O caso ocorreu no litoral do Paraná, em Matinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem entrou no mar com as crianças em um trecho próximo às pedras de um espigão, fora da área monitorada por guarda-vidas. Em determinado momento, as filhas tiveram dificuldades na água, e o pai tentou socorrê-las.
As crianças conseguiram sair do mar pelas pedras. O médico, no entanto, teve problemas para retornar e chegou a receber ajuda de um surfista que estava no local. Em seguida, equipes de resgate conseguiram retirá-lo da água.
A vítima foi levada de helicóptero até a UPA Praia Grande, onde o óbito foi confirmado. O médico foi identificado como Aníbal Okamoto Junior, psiquiatra que atuava no Distrito Federal, em Brasília. Aníbal deixa esposa e duas filhas. O corpo será velado e sepultado em Brasília.