22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Dr Aníbal tentou salvar as filhas e morreu afogado

Por Da Redação | Matinhos (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Aníbal Okamoto Junior
Aníbal Okamoto Junior

Um médico de 38 anos morreu afogado ao tentar salvar as duas filhas durante um banho de mar na tarde deste domingo (21). A vítima não resistiu após ser retirada da água e encaminhada para atendimento de emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu no litoral do Paraná, em Matinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem entrou no mar com as crianças em um trecho próximo às pedras de um espigão, fora da área monitorada por guarda-vidas. Em determinado momento, as filhas tiveram dificuldades na água, e o pai tentou socorrê-las.

As crianças conseguiram sair do mar pelas pedras. O médico, no entanto, teve problemas para retornar e chegou a receber ajuda de um surfista que estava no local. Em seguida, equipes de resgate conseguiram retirá-lo da água.

A vítima foi levada de helicóptero até a UPA Praia Grande, onde o óbito foi confirmado. O médico foi identificado como Aníbal Okamoto Junior, psiquiatra que atuava no Distrito Federal, em Brasília. Aníbal deixa esposa e duas filhas. O corpo será velado e sepultado em Brasília.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários