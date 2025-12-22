Um médico de 38 anos morreu afogado ao tentar salvar as duas filhas durante um banho de mar na tarde deste domingo (21). A vítima não resistiu após ser retirada da água e encaminhada para atendimento de emergência.

O caso ocorreu no litoral do Paraná, em Matinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem entrou no mar com as crianças em um trecho próximo às pedras de um espigão, fora da área monitorada por guarda-vidas. Em determinado momento, as filhas tiveram dificuldades na água, e o pai tentou socorrê-las.