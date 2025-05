Quem é padre Fábio? Sacerdote se envolveu em acidente em São José

Acidente.

Padre Fábio dirigia um Volkswagen T-Cross alugado quando colidiu com um carro Gol que estava capotado na Rodovia dos Tamoios, às 22h40 da última segunda-feira (5), no km 5,5 da pista norte da estrada.

O motorista do Gol, de 56 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo a polícia, ele não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O sacerdote não se feriu no acidente, mas foi reprovado no teste do bafômetro, sendo constatados 0,56 miligramas de álcool por litro de ar alveolar – 11 vezes acima do máximo permitido pela legislação.