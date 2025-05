Mãe é encontrada morta com a filha de 3 anos abraçada ao corpo

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta com a filha de apenas 3 anos abraçada ao corpo, que já estava em estado de decomposição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso trágico aconteceu na manhã desta última terça-feira (6), em Lins (SP). Após a criança faltar por uma semana, a creche ligou para o tio da menina, depois de tentar, em vão, falar com a mãe. Preocupado, ele foi até a casa da irmã e a encontrou sem vida, com a filha abraçada ao corpo da mãe.