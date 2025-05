Padre de São José é detido embriagado após acidente na Tamoios

Segundo a nota, a “vítima do carro capotado não estava dentro do veículo, mas no gramado fora da pista”.

A Diocese disse que o padre aguardou as autoridades e a chegada do socorro médico. A nota diz que o padre não se recusou a passar pelo teste do bafômetro “pela consciência tranquila em não estar embriagado”, porém “a avaliação coube às autoridades competentes”.

“A Diocese e o jurídico estão acompanhando o caso que agora segue em tramitação na justiça”, completou a Diocese.