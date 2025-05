'Não me arrependo', diz mãe que matou filho a machadadas

"Não estou arrependida".

Esta foi a afirmação feita pela mãe que matou o filho Igor, de 17 anos, a machadadas enquanto ele dormia, na madrugada desta segunda-feira (5).

Em depoimento à polícia, a mãe afirmou que não se arrepende do crime. A mulher afirmou apenas que atendeu a um pedido do filho e não se arrepende do que fez, permanecendo em silêncio o restante do tempo.