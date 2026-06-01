01 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Operação mira produtora de 'Dark Horse', filme sobre Bolsonaro

Por Redação | Especial para a Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Flavio Bolsonaro Youtube
Cena do trailer de 'Dark Horse'; produção teria recebido verba em contrato de Wi-Fi da Prefeitura de SP, diz investigação
Cena do trailer de 'Dark Horse'; produção teria recebido verba em contrato de Wi-Fi da Prefeitura de SP, diz investigação

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta segunda-feira (1º) mandados de busca no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de superfaturamento e desvio de recursos em um contrato de Wi-Fi gratuito firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil (ICB).

Entre os alvos da operação estão a sede do ICB, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, imóveis ligados à empresária Karina Ferreira da Gama e a produtora Go UP Entertainment, responsável pelo filme "Dark Horse", que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Segundo a investigação, os policiais apuram se recursos públicos provenientes do contrato com o município foram direcionados a empresas vinculadas a Karina. Uma das hipóteses analisadas é a de que parte dos valores tenha sido transferida para a produtora cinematográfica.

A ação foi autorizada pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Durante a manhã, equipes da Polícia Civil estiveram em endereços relacionados à empresária, incluindo sua residência na Vila Brasilândia, na zona norte da capital.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que está colaborando com as investigações e permanece à disposição das autoridades. Afirmou ainda que já encaminhou todos os documentos solicitados e que as informações referentes ao contrato são públicas e podem ser consultadas nos mecanismos de prestação de contas do município.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) também declarou que a contratação do Instituto Conhecer Brasil observou critérios de legalidade, transparência e economicidade. Segundo a prefeitura, dos 3.200 pontos de Wi-Fi previstos no programa, apenas 52 estavam temporariamente fora de operação nesta segunda-feira por motivos de manutenção.

A administração municipal acrescentou que o chamamento público que resultou na contratação do ICB ocorreu em 2024 e que, à época, o filme mencionado na investigação ainda não estava em produção.

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