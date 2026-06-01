Entre os alvos da operação estão a sede do ICB, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, imóveis ligados à empresária Karina Ferreira da Gama e a produtora Go UP Entertainment, responsável pelo filme "Dark Horse" , que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta segunda-feira (1º) mandados de busca no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de superfaturamento e desvio de recursos em um contrato de Wi-Fi gratuito firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil (ICB).

Segundo a investigação, os policiais apuram se recursos públicos provenientes do contrato com o município foram direcionados a empresas vinculadas a Karina. Uma das hipóteses analisadas é a de que parte dos valores tenha sido transferida para a produtora cinematográfica.

A ação foi autorizada pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Durante a manhã, equipes da Polícia Civil estiveram em endereços relacionados à empresária, incluindo sua residência na Vila Brasilândia, na zona norte da capital.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que está colaborando com as investigações e permanece à disposição das autoridades. Afirmou ainda que já encaminhou todos os documentos solicitados e que as informações referentes ao contrato são públicas e podem ser consultadas nos mecanismos de prestação de contas do município.