A criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue, de 27 anos, confirmou que está grávida e afirmou que não pretende revelar a identidade do pai da criança. A informação foi divulgada durante entrevista ao jornal britânico Daily Star.
Conhecida internacionalmente após afirmar ter mantido relações sexuais com mil homens num único dia, Bonnie, cujo nome verdadeiro é Tia Billinger, falou sobre a gestação, os desafios da nova fase e os planos para conciliar maternidade com carreira.
Segundo ela, a gravidez tem sido mais difícil do que imaginava, principalmente pelas mudanças físicas e pela dificuldade para encontrar roupas adequadas ao período gestacional.
A influenciadora informou que já sabe o sexo do bebê, mas decidiu não divulgar a informação. Ela afirmou apenas que a criança está saudável.
Durante a entrevista, Bonnie também anunciou a realização de um evento que chamou de "golden baby shower", previsto para acontecer em Londres. Segundo ela, a celebração será aberta ao público e seguirá um formato inspirado no fetiche sexual de urinar no parceiro.
A criadora de conteúdo afirmou ainda que pretende discutir publicamente temas relacionados à maternidade e à continuidade de seu trabalho após o nascimento da criança.
Com informações do Daily Star