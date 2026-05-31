Um homem de 41 anos foi condenado a três anos de prisão nos Estados Unidos após viver clandestinamente por quase três meses no porão da casa de uma família no estado do Oregon.

Segundo o Ministério Público do Condado de Clackamas, Beniamin Bucur montou uma estrutura improvisada no local, equipada com iluminação, área para cozinhar e espaço para vídeo-game. Ele entrava e saía sem que os moradores soubessem de sua presença.

O caso veio à tona em setembro de 2025, quando um vizinho percebeu a movimentação do homem em direção ao compartimento da casa e acionou a polícia.