Um homem de 41 anos foi condenado a três anos de prisão nos Estados Unidos após viver clandestinamente por quase três meses no porão da casa de uma família no estado do Oregon.
Segundo o Ministério Público do Condado de Clackamas, Beniamin Bucur montou uma estrutura improvisada no local, equipada com iluminação, área para cozinhar e espaço para vídeo-game. Ele entrava e saía sem que os moradores soubessem de sua presença.
O caso veio à tona em setembro de 2025, quando um vizinho percebeu a movimentação do homem em direção ao compartimento da casa e acionou a polícia.
Durante as buscas no local, os investigadores encontraram espada, várias facas e um cachimbo com resíduos de metanfetamina.
Bucur foi condenado por invasão de domicílio em primeiro grau. Antes do julgamento, ele também admitiu posse de metanfetamina.
De acordo com as autoridades, o homem ainda responde a outras acusações de invasão de propriedade em um caso sem relação com este, no Condado de Washington. Os promotores afirmaram que ele possui histórico criminal superior a 20 anos.
Com informações do FOX 12 e Gray News.