O advogado Thiago Pitthan reuniu familiares e amigos em Campo Grande (MS) nesse sábado (30) para um “velório em vida”, organizado após receber o diagnóstico de um câncer agressivo.

O encontro contou teve homenagens, camisetas personalizadas, banner para fotos e apresentações musicais. Durante o evento, Thiago conversou com os convidados e celebrou a presença dos amigos.

“Olha para essa festa, as pessoas estão aqui celebrando não só a minha vida, mas celebrando a vida. Não tem coisa mais bonita que isso”, afirmou.