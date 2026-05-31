O advogado Thiago Pitthan reuniu familiares e amigos em Campo Grande (MS) nesse sábado (30) para um “velório em vida”, organizado após receber o diagnóstico de um câncer agressivo.
O encontro contou teve homenagens, camisetas personalizadas, banner para fotos e apresentações musicais. Durante o evento, Thiago conversou com os convidados e celebrou a presença dos amigos.
“Olha para essa festa, as pessoas estão aqui celebrando não só a minha vida, mas celebrando a vida. Não tem coisa mais bonita que isso”, afirmou.
Ao falar sobre a doença, declarou: “Muita gente me pergunta: ‘Como é estar morrendo?’. Eu não sei, porque eu não estou morrendo, eu estou vivendo. Eu vou morrer uma vez só. A gente está vivendo todos os dias. Vamos viver”.
Familiares e amigos destacaram a iniciativa como uma forma de celebrar a vida e fortalecer os laços afetivos.
Com informações do Campo Grande News.