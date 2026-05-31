31 de maio de 2026
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ENCONTRO FELIZ

Advogado com câncer terminal promove 'velório em vida' 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Juliano Almeida via CG News
Durante o evento, Thiago conversou com os convidados e celebrou a presença dos amigos.
Durante o evento, Thiago conversou com os convidados e celebrou a presença dos amigos.

O advogado Thiago Pitthan reuniu familiares e amigos em Campo Grande (MS) nesse sábado (30) para um “velório em vida”, organizado após receber o diagnóstico de um câncer agressivo.

O encontro contou teve homenagens, camisetas personalizadas, banner para fotos e apresentações musicais. Durante o evento, Thiago conversou com os convidados e celebrou a presença dos amigos.

“Olha para essa festa, as pessoas estão aqui celebrando não só a minha vida, mas celebrando a vida. Não tem coisa mais bonita que isso”, afirmou.

Ao falar sobre a doença, declarou: “Muita gente me pergunta: ‘Como é estar morrendo?’. Eu não sei, porque eu não estou morrendo, eu estou vivendo. Eu vou morrer uma vez só. A gente está vivendo todos os dias. Vamos viver”.

Familiares e amigos destacaram a iniciativa como uma forma de celebrar a vida e fortalecer os laços afetivos.

Com informações do Campo Grande News.

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