A maior cidade do Brasil continua longe de ser igual para todos: São Paulo aparece como a segunda capital mais desigual do país, segundo dados de 2024 do IBGE. Os números mostram um abismo gigantesco entre quem ganha menos e quem está no topo da renda: enquanto os 40% mais pobres recebem, em média, R$ 1.477 por mês, os 10% mais ricos embolsam cerca de R$ 21.678.

Mesmo com uma leve melhora no Índice de Gini, que mede a concentração de renda, passando de 0,584 para 0,561 em um ano, a capital paulista só fica atrás de Recife no ranking das desigualdades entre as capitais. No estado, o indicador também recuou, de 0,503 para 0,489.