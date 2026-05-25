O jornal britânico Financial Times afirmou que o filme Dark Horse, baseado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, se transformou em uma “comédia de erros” e passou a ameaçar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro.

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Na publicação desta segunda-feira (25), o veículo cita a relação entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado em meio ao caso envolvendo o Banco Master. Segundo o jornal, o senador obteve financiamento milionário para o longa junto ao empresário.