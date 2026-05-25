O jornal britânico Financial Times afirmou que o filme Dark Horse, baseado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, se transformou em uma “comédia de erros” e passou a ameaçar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro.
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Na publicação desta segunda-feira (25), o veículo cita a relação entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado em meio ao caso envolvendo o Banco Master. Segundo o jornal, o senador obteve financiamento milionário para o longa junto ao empresário.
O texto também menciona áudios divulgados pelo site The Intercept sobre pedidos de dinheiro feitos por Flávio a Vorcaro. Inicialmente, o senador afirmou que os encontros foram realizados antes das suspeitas públicas contra o banqueiro. Depois, admitiu ter visitado Vorcaro no fim do ano passado, quando ele já utilizava tornozeleira eletrônica.
O Financial Times ainda relembrou um evento em que Flávio apareceu usando camiseta com a frase: “O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula”.
A reportagem afirma que a crise levantou dúvidas sobre a viabilidade eleitoral do senador e cita queda nas pesquisas de intenção de voto.
O ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon declarou ao jornal que pretende promover o filme nos Estados Unidos e afirmou acreditar no sucesso da produção no país.
Com informações do SBT News.