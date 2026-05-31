Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após agredir um adolescente de 17 anos durante briga numa quadra esportiva no Jardim Goiás, em Goiânia (GO). O caso aconteceu na sexta-feira (29) e foi registrado em vídeo.

Segundo testemunhas, a confusão começou durante a partida de futebol envolvendo o adolescente e o filho do suspeito. Durante a discussão, o homem aplicou o golpe “mata-leão”, fazendo o jovem perder a consciência.

As imagens mostram uma mulher tentando interromper as agressões. Após o adolescente desmaiar, o suspeito ainda o chuta.