Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após agredir um adolescente de 17 anos durante briga numa quadra esportiva no Jardim Goiás, em Goiânia (GO). O caso aconteceu na sexta-feira (29) e foi registrado em vídeo.
Segundo testemunhas, a confusão começou durante a partida de futebol envolvendo o adolescente e o filho do suspeito. Durante a discussão, o homem aplicou o golpe “mata-leão”, fazendo o jovem perder a consciência.
As imagens mostram uma mulher tentando interromper as agressões. Após o adolescente desmaiar, o suspeito ainda o chuta.
A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o caso à Central Geral de Flagrantes de Goiânia. O homem foi autuado por lesão corporal e corrupção de menores.
Com informações do Metrópoles.