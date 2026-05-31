31 de maio de 2026
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BRIGA DE FUTEBOL

Lutador espanca adolescente até fazê-lo desmaiar; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de vídeo/Portal do Zacarias/Instagram
O caso aconteceu na sexta-feira (29) e foi registrado em vídeo.
O caso aconteceu na sexta-feira (29) e foi registrado em vídeo.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após agredir um adolescente de 17 anos durante briga numa quadra esportiva no Jardim Goiás, em Goiânia (GO). O caso aconteceu na sexta-feira (29) e foi registrado em vídeo.

Segundo testemunhas, a confusão começou durante a partida de futebol envolvendo o adolescente e o filho do suspeito. Durante a discussão, o homem aplicou o golpe “mata-leão”, fazendo o jovem perder a consciência.

As imagens mostram uma mulher tentando interromper as agressões. Após o adolescente desmaiar, o suspeito ainda o chuta.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o caso à Central Geral de Flagrantes de Goiânia. O homem foi autuado por lesão corporal e corrupção de menores.

Com informações do Metrópoles.

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