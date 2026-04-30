A derrubada do veto ao PL da Dosimetria pelo Congresso abre caminho para a revisão da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. A mudança permite reduzir o tempo necessário para progressão de regime, mas não altera automaticamente a situação atual.

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Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por questões de saúde, vinculado ao regime fechado após condenação de 27 anos e três meses. Pelas regras anteriores, a passagem ao semiaberto ocorreria em 2033. Com a nova lei, estimativas indicam possibilidade de progressão em um prazo entre dois e quatro anos, a depender de análise judicial.