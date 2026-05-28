O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 28, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) ainda precisa dar mais explicações sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo Tarcísio, “a sociedade quer transparência em tudo”.

A declaração foi dada durante entrevista ao jornalista e CEO da Rede Sampi, Corrêa Neves Jr., na sede do Portal GCN/Sampi, em Franca, durante visita do governador para a inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes da Silva Matthes”.

“Isso atenta e agride o brasileiro. O brasileiro não aguenta mais viver com corrupção”, afirmou Tarcísio ao comentar o caso envolvendo o Banco Master.