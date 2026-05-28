O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 28, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) ainda precisa dar mais explicações sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo Tarcísio, “a sociedade quer transparência em tudo”.
A declaração foi dada durante entrevista ao jornalista e CEO da Rede Sampi, Corrêa Neves Jr., na sede do Portal GCN/Sampi, em Franca, durante visita do governador para a inauguração do Hospital Estadual “Dom Diógenes da Silva Matthes”.
“Isso atenta e agride o brasileiro. O brasileiro não aguenta mais viver com corrupção”, afirmou Tarcísio ao comentar o caso envolvendo o Banco Master.
O governador disse que ainda existem dúvidas sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. “Algumas pessoas ainda têm dúvidas com relação a determinados pontos. Ele tem que continuar dando explicações”, declarou.
Questionado se as justificativas apresentadas pelo senador até agora seriam suficientes, Tarcísio respondeu que não. “Eu ainda acho que não, porque eu entendo que alguns pontos, e aí são pontos que as pessoas têm na cabeça, precisam ser absolutamente explicados, estarem transparentes para ele poder sair dessa etapa e iniciar outro debate”, disse.
Tarcísio também afirmou que outros casos aguardam esclarecimentos por parte da população. “Não é só o Flávio que tem que explicar a sua relação com o Vorcaro. O Lulinha (Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula - PT) tem que explicar a relação dele com a questão do INSS”, afirmou.
Caso Banco Master
A polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ganhou repercussão após o vazamento de um áudio em que o senador negocia um repasse do banqueiro para financiar o filme Dark Horse, cinebiografia inspirada na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O valor do aporte seria de cerca de R$ 134 milhões.
“Está num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, está todo mundo tenso, e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou para o filme, né?”, diz Flávio, em um trecho do áudio.
Em outro momento, o senador afirma: “E agora que é a reta final, a gente não pode vacilar. Não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, todo o contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Pode me dar um toque aí, irmão.”
As conversas foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil, e confirmadas por Flávio.
Após o vazamento do áudio, em 19 de maio, Flávio Bolsonaro confirmou que esteve na casa de Daniel Vorcaro após a primeira prisão do banqueiro, ocorrida em novembro de 2025. “Fui, sim, ao encontro dele (Vorcaro) para botar um ponto final nessa história”. A declaração foi dada por Flávio Bolsonaro após participar de uma reunião com a bancada do PL na Câmara.
Investigação e liquidação
Daniel Vorcaro, atualmente preso, é investigado por crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master após uma fraude financeira que teria provocado o desvio de mais de R$ 50 bilhões.
As instituições Will Bank e Banco Pleno, ligadas ao grupo, também passaram por liquidação extrajudicial em janeiro e fevereiro de 2026, respectivamente.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), classificou o episódio como “a maior fraude bancária da história do Brasil”.